美國新罕布夏州一對夫妻到印尼峇里島旅遊，造訪一間大象圈養園區兼旅宿的度假村，妻子在馴象師的指引下和大象拍照，並將手臂放在象鼻下方，未料她的手竟被大象含住，下秒胳膊骨頭被咬斷，導致她當場骨折，花了醫療費1萬美元（約新台幣30萬元）。

根據《鏡報》報導，貝絲（Beth Bogar）與丈夫伯格（Les Bogar）日前到峇里島旅遊，抵達烏布（Ubud）的大象旅宿度假村「Mason Elephant Park & Lodge」，貝絲在園內騎乘大象，一名馴象師帶領她與大象合照，在對方指引下將手臂靠近大象的嘴部。

貝絲回憶說，當下她不知道手臂與大象嘴巴靠多近，隨後感覺被吸進嘴裡，「我的胳膊抽不出來，只聽到喀喀作響，我開始感到驚慌」，隨後她被帶往櫃台冰敷，但傷口卻不斷腫脹，園方將她送往距離1小時車程的醫院，檢查才知她的手臂骨折了。

貝絲隨後緊急手術，醫生使用鋼板與骨釘螺絲，有助所有骨骼碎片重新融合，她總共花了1萬美元（約新台幣30萬元）醫療費，未來是一條漫長的康復之路。貝絲並未因此怪罪大象，但分享自己的故事，呼籲民眾遊玩時要小心，就算身邊有專業人士也是如此，之後園方承諾支付一半醫藥費4800美元（約新台幣14.7萬元）。