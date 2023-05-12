海洋生物也需要洗澡嗎？近日網路上瘋傳一段座頭鯨在海底翻滾、大洗「沙浴」的影片，罕見畫面曝光後讓不少人看了嘖嘖稱奇，專家也解答背後用意。

綜合外媒報導，澳洲格里菲斯大學研究團隊，在座頭鯨身上安裝攝影機，近日有幸在昆士蘭東南部黃金海岸捕捉到座頭鯨洗澡的珍貴影像。畫面中可見，座頭鯨在海域50公尺深的砂質海床上翻滾、磨蹭，持續約5分鐘時間，而鯨魚進行沙浴時，平均會做4次完整或側身滾動。

海洋科學家梅內克（Olaf Meynecke）指出，座頭鯨很可能是利用沙子來去角質，幫助蛻去死皮，以及清除藤壺等體外寄生蟲，因為藤壺會附著在鯨魚體表上，大量的藤壺恐令鯨魚本身的流體動力學降低，使其游起來更費力，而沙浴去角質也有助於鯨魚保持健康的皮膚，避免大量的細菌生長，否則一旦出現開放性傷口，很可能面臨感染威脅。

事實上，鳥類也會透過沙浴或是「蟻浴」來清潔身體，其中沙浴是透過沙土帶走鳥類羽毛上多餘的油脂和水分，達到淨身的目的；至於蟻浴是藉由螞蟻除去羽毛中的寄生蟲或蝨子，加上螞蟻會釋放「蟻酸」，換毛期間可以幫助降低鳥類皮膚的不適感。