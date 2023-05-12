眾所皆知，萬里長城是古代軍事防禦工程，東起河北山海關，西至嘉峪關，目的是為了抵禦不同時期塞北遊牧民族的侵襲，不過仔細觀察就會發現，長城大多都是依山而建，且幾乎蓋在崇山峻嶺之上，古代軍隊若想翻越高山屏障，本來就有難度，更何況遊牧民族主要是騎兵組成，多半通過平原或峽谷南侵，為何中原王朝還要耗費巨大人力物力，在崇山峻嶺上修築長城？背後原因除了傳遞情報之外，還有助於用來調兵遣將。

根據《搜狐網》報導，萬里長城大多依山而建，且每隔一段距離就會在制高點增建一座瞭望塔，最主要的功能就是傳遞情報，因為長城建在崇山峻嶺之上，視野更加開闊，有助於第一時間發現敵人動向，屆時瞭望塔就成了烽火台，當一處烽火台點燃後，緊鄰的烽火台都會接連點燃，迅速將情報送達到千里之外。

值得注意的是，烽火台白天燃煙，夜晚放火，為了清楚掌握敵軍數量，明朝就規定「舉一煙、鳴一炮表示來敵100人左右；舉二煙鳴二炮，來敵500人左右；1000人以上，舉三煙、鳴三炮」。此外，烽火台也各有不同的分工，有些負責傳遞給長城附近的守軍，有的則通報給沿線官府，或是直接傳向京城。

除了傳遞情報之外，長城還有助於迅速集結兵力，畢竟礙於山川地理的阻隔，軍隊勢必要繞道而行，如此一來就會耽誤許多時間，而戰場瞬息萬變，能快速調兵遣將的一方就能掌握戰場的主導權，同理，長城也可用來運輸武器糧草。