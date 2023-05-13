近日網路上瘋傳一幕恐怖深海魚的奇特景象，只見牠身體上下長出漆黑的魚鰭，乍看之下猶如惡魔翅膀破體而出，令人顫慄衝擊。對此，日本專家指出這是名為「帆鰭魴」的深海魚，將薄如蟬翼的背鰭展開後，視覺上相當具衝擊性。
日本富士縣魚津水族館展示一具深海魚標本，光看魚身與一般魚類相同，似乎沒有什麼特別之處，不過將魚身上下的魚鰭展開後，會發現漆黑的魚鰭寬度竟比魚身還多出許多，乍看之下猶如魚體遭到惡魔寄生，讓網友看了頭皮發麻，紛紛留言直呼「這是福島發現的嗎？」、「惡魔要破繭而出了」、「雖然有翅膀但感覺不像飛魚」。
對此，山口縣萩博物館指出，這是名為「帆鰭魴」的魚類，透過標本可發現其背部有一個細長約1公分深的凹槽，內藏漆黑背鰭，可以像手風琴一樣拉伸，展開後約莫是魚身的4倍寬。此外，帆鰭魴的腹部同樣收納了超寬的臀鰭，若將上下魚鰭都展開，總寬可達70公分，漆黑的扇狀乍看之下就像是惡魔羽翼。
事實上，帆鰭魴是深海魚的一種，分佈於太平洋海域，值得注意的是，近年也能在較淺的海域捕獲，很可能與全球氣候變遷以及其他魚種遷徙變動有關。
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