馬來西亞一名28歲男子近日結束農園工作後，便在河邊清洗手腳，沒想到突然被河裡的鱷魚盯上，被當成獵物飽餐一頓，2天後警消終於找到他的遺體，但四肢全被啃掉，死狀相當悽慘。

綜合外媒報導，馬來西亞28歲男子阿米魯丁（Rudi Amiruddin），本月9日前往拉沃格河畔（Sungai Rawog）的一處農園進行清理工作，待事情告一段落後，他便在河邊清洗手腳。沒想到不久之後，阿米魯丁的同事突然聽到一陣慘叫聲，赫然發現阿米魯丁遭到鱷魚攻擊，就算想衝上前搶救已經為時已晚，只能眼睜睜看著阿米魯丁被鱷魚叼走。

同事驚嚇之餘立刻報警求援，但警方直到11日才在河中發現阿米魯丁的遺體，且距離他失蹤的地點相距1公里遠，而阿米魯丁的四肢已經殘破不堪，手腳幾乎被啃食殆盡，只剩下軀幹。

事實上，鱷魚殺人事件並不罕見，去年8月一名32歲馬來西亞女子諾西赫拉（Norsihela Sayong）與家人到丹絨布拉村（Tanjung Bulat）捕魚時，她只是在河邊洗腳，就被突然衝出的鱷魚咬住並拖入河中，一旁的家人見狀嘗試營救但不成功，只能眼睜睜看著諾西赫拉被鱷魚拖走，從此天人永隔。