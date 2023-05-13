邊境牧羊犬被認為是最聰明的犬種，智商大約等於6、7歲的兒童，能做出許多令人驚嘆的行為，近日網路上瘋傳一段影片，只見牧羊犬3分鐘內就將草原上的一百多隻羊趕回圈養地，超高效率讓網友驚嘆不已。

國外一名農場主人飼養了一隻邊境牧羊犬，只見他一聲令下，牧羊犬便火速衝向廣大的草原盡頭，將跑遠的羊群逐隻收束，等到羊群匯集後，再從後方督促，將牠們趕回圈養的位置。

過程中發現有幾隻羊落下，牧羊犬也會耐心地跑回驅趕，就連羊群跑錯方向，牠也會盡責地將羊群引導回正途，最後僅花3分鐘就讓羊群回到農場主人指定的圈養位置。確定完成任務後，牧羊犬才心滿意足地跳上工作車討摸。

牧羊犬超高效率的表現，讓不少網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「這隻邊牧只上班3分鐘就下班了​」、「短短3分鐘就超過我1個月運動量」、「邊牧不覺得在工作，牠感覺很快樂」、「給牠考個駕照可能可以自己開車回家」。