每個人的喜好與習慣都不同，動物也是如此。美國阿拉斯加州卡特邁國家公園和自然保護區近日拍到一隻神奇棕熊，牠竟像是一名忍者，蹲坐在河中央的石頭上，讓不少網友笑說「這隻熊是在拍電影嗎」。

美國國家公園管理局（National Park Service）近日在臉書分享一張照片，標題以電影「臥虎藏龍」的英文名「Crouching Tiger,Hidden Dragon」為發想，改成「Crouching bear, hidden salmon」，也就是臥『熊』藏『鮭』」，照片中棕熊就像忍者，蹲坐在河中央的石頭上，眼睛望向遠方，像是正在思考。

管理局表示，這一隻熊住在卡特邁國家公園和自然保護區，屬於中大型的成年雌性棕熊，有趣的是，園方經常看到牠坐在石頭上，也許牠覺得這顆石頭坐起來很舒適，或是正在思考晚上吃什麼，並開玩笑說「每個人都有自己的嗜好」，也提醒民眾來到園區遊玩時，別去打擾棕熊並注意自身安全。

貼文曝光後，至今獲得1.5萬人按讚，不少網友表示，「這隻熊在拍電影嗎？」、「牠居然會亞洲蹲」、「熊熊可能孩子帶累了，跑到水中央喘氣一下」、「牠該不會以為自己是青蛙」，還有網友表示，他到卡特邁國家公園疑似遇過這隻熊，同樣也是蹲坐在石頭上，姿勢和照片一樣，讓他不禁笑說「可以確定是遇到同一隻。」