漢武帝第二任皇后衛子夫，原本只是一名歌姬，陰錯陽差被皇帝臨幸而入宮，儘管武帝后宮佳人眾多，但她卻能平衡左右，在位38年屹立不搖，且從未傷害過別人，此外她的親人也都非常厲害，例如知名將軍衛青、權臣霍光，成為她重要後盾。

大陸上海開放大學公共管理學院副院長伊曉婷提到，衛子夫的母親衛媼是名奴婢，身分低微，無法當別人的正妻，與一名衛姓男子私通生下3女，其中一人就是衛子夫，之後又與鄭季私通生下3男，裡面一位就是日後大名鼎鼎的將軍衛青。

當時衛子夫是平陽公主家的歌姬，一日公主向漢武帝獻上美女，以此鞏固地位，但武帝卻都不喜歡，反而看上衛子夫，臨幸她後便帶回宮中，不過當時皇后是陳阿嬌，她受到武帝祖母竇太后的喜愛，所以權勢非常大，武帝不敢得罪陳阿嬌，因此將衛子夫帶進宮後，就不曾去看過她，衛子夫只好自己找機會。

衛子夫趁宮中在挑選年紀大宮女出宮時，自告奮勇想賭看看是否能遇到武帝，兩人果真又相遇，衛子夫獲寵幸並懷孕，陳阿嬌得知後，試圖殺衛子夫但都沒得逞，直到竇太后過世，武帝以禍於巫祝和不孕為由廢陳阿嬌，衛子夫為武帝生下3個公主、1個太子，順利成為皇后，而她的弟弟衛青、外甥霍去病立汗馬功勞，解決匈奴問題，霍去病的弟弟霍光是權臣，衛子夫也因親戚關係站穩後宮。

但隨著衛子夫年長色衰，漢武帝逐漸失去歡心，身邊還出現王夫人、李夫人等佳人，再加上屢立戰功的霍去病、衛青先後去世，衛氏地位日益可危，之後被鈎弋夫人等人陷害，衛子夫最終死於巫蠱之禍，衛氏家族雖遭滅，但仍有後人，她唯一生還的曾孫漢宣帝劉詢即位後，追尊曾祖母衛子夫為思后。