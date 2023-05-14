一名日本網友近日捕捉到魚鷹捕魚的精彩畫面，只見一隻霸氣十足的魚鷹緊緊抓住得來不易的戰利品，準備回到巢穴飽餐一頓，但魚生第一次，也是最後一次飛行的鯛魚則一臉凝重地露出空洞眼神，彷彿是在和世界道別，畫面曝光後隨即掀起熱議。

日本一名網友上月底在推特帳號「@29Ihitaayume07」分享兩張照片，畫面中可見，魚鷹捕獲到獵物後，在空中霸氣翱翔，準備將美味的戰利品帶回巢穴享用。不過身為獵物的鯛魚心境完全大不同，魚生第一次在空中飛就是搭上「死亡航班」，圓滾滾的眼睛透露著絕望。

悲慘畫面曝光後隨即引爆網友熱議，紛紛留言直呼「這麼大的魚也能獵捕到，太猛了」、「鯛魚板著臉」、「表情好凝重」、「大自然的現實」。

過去國外一名野生動物攝影師Gamander López也曾捕捉到紅隼捕獵的精彩瞬間，但將鏡頭拉近時，卻意外發現一隻小老鼠眼神充滿迷茫，受困在紅隼的利爪中，一臉絕望的無助表情，讓網友們看了又好笑又心疼，直呼「鼠亡航班」、「彷彿能看到牠眼中的跑馬燈」。