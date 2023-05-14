新加坡一名女網友近日分享了就讀小學三年級姪子的數學題目，然而姪子看似正確的答案，竟被老師批改為錯誤，並將姪子原本寫的「5×8＝40」改成「8×5＝40kg」，讓她感到困惑不已；有網友指出，這是為了讓學生理解乘法的概念，因此數字的先後順序很重要。

根據外媒報導，新加坡一名女網友在論壇《Reddit》發文，分享就讀小學三年級姪子的數學考卷，其中一道題目為「金太太給每戶家庭各5公斤的米，且總共給了8戶家庭，請問她一共給了多少米？」姪子的答案為「5×8＝40」，然而被老師批改為錯誤，並以紅筆幫忙訂正，在算式上方寫上「8×5」，答案的部分則為「40kg」。

原PO困惑表示，「40kg」的部分她還可以理解，是因為姪子漏寫了單位，但關於乘法算式前後數字調換的部分，她卻怎麼都想不明白。文章一出，立刻引發網友熱議，有些網友認為，老師可能是要批改太多作業，一時眼花才會不小心改錯，「有時候改作業太累了，根本看不清楚在改什麼東西」、「也許老師沒有注意到，畢竟她要改的作業太多了」。

不過有網友表示，乘法算式中的先後順序其實也是教學的一部分，「當我小學一年級學習乘法時，我的數學老師曾強調乘法的順序很重要，因為在這個階段，他們想要學生從概念去理解乘法是什麼；但過了這個階段，順序就不再重要了」；但也有人覺得這純粹是多此一舉，「如果老師想讓學生清楚知道自己在算什麼東西，就應該堅持讓學生在每個數字後寫上單位，像是『8戶家庭×5公斤』」。