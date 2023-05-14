有些人在路上看到新奇的東西時，會撿回家研究觀察，大陸一名女子日前就將一顆撿到的「神秘黃金球」遺忘在車上，沒想到一周後竟然孵出上百隻螳螂，讓她當場傻眼，不知道該如何是好。

綜合陸媒報導，河北一名女子本月10日登山時，發現一顆造型奇特的黃金球體，便好奇地將其帶回家收藏，沒想到卻不小心遺忘在車上，直到一周後想開車出門，卻看見出乎意料的崩潰景象。

畫面中可見，女子一打開車門後，發現車上出現一窩螳螂，上百隻的螳螂幼蟲充斥在腳踏墊、車窗、座椅等各個角落。女子透露，一部分螳螂幼蟲被兒子帶回家，一部分則是放生，但還有一大部分仍留在車上，因為數量太多、體型又小，讓她不知該如何清理。

影片曝光後網友在同情之餘，也忍不住打趣笑說，「等牠們長成大螳螂後，妳就找得到了」、「這故事告訴我們路上東西別亂撿」、「還好不是蟑螂，不然這車子不能要了」、「一窩螳螂約100～300隻」、「捕隻黃雀放車內吧」。