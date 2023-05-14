大陸一名車主將愛車停放在社區的地下停車場內，沒想到隔天早上一看，發現愛車竟被嚴重破壞、車頭全毀，起初車主以為有人撞到自己的車，氣憤地調閱監視器想要抓到肇事逃逸的「凶手」，沒想到竟是2隻流浪狗為了追逐流浪貓造成，讓他欲哭無淚。

根據陸媒報導，這起事件發生在廣東河源，一名車主將愛車停放在住處的地下停車場，未料隔天早上竟發現愛車嚴重受損，車頭保險桿和左前葉子板都遭到破壞、碎裂一地，車主以為有人撞到自己的車，氣憤報警並調閱監視器畫面，看到「肇事凶手」後讓他欲哭無淚。

從影片中可以看到，當時有2隻大黃狗追著一隻小貓來到停車場，小貓害怕地躲進汽車底下，大黃狗為了抓住小貓，不但用前腳瘋狂刨車頭，還不斷撕扯，導致車輛嚴重損毀；然而「肇事狗」早已逃離現場，找不到蹤影，也不知道被追逐的小貓後續是否平安。

無獨有偶，今年4月在湖北宜昌也有類似事件發生，劉姓女子表示，愛車停放在社區地下停車場，很長一段時間都沒有開過，前陣子接到社區工作人員的電話，稱她的車子旁邊有一些碎掉的零件，劉女士下去一看，發現愛車不但輪胎被撕裂成碎片，擋板被咬爛，引擎的線路也被咬斷，維修至少要上千人民幣。

事後調閱監視器發現，愛車是遭流浪狗破壞，從畫面中可以看到，有5、6隻流浪狗莫名闖入停車場，還圍著劉女士的車子不斷撕咬，由於難以抓到「肇事狗」，也無法要求牠們賠償，雖然社區願意賠償部分費用，但剩下的仍需自己負擔，讓劉女士相當無奈，從未想過會遭遇這種無妄之災。