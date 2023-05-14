世風日下，人心不古，網路上近日瘋傳一名大陸婦人被當街非禮的影片，只見對方從背後將大媽抱住後瘋狂襲胸，全程目睹母親遭到非禮的男子氣得衝上前將男子制伏在地，15秒畫面曝光後讓不少網友直呼「太猖狂了吧！」

綜合陸媒報導，這起非禮事件發生在本月10日，廣東深圳一名大媽當時和兒子走出家門，說了幾句話後便分頭離開，沒想到此時一名穿著淺綠色上衣的男子突然快步追上大媽，接著趁她毫無防備之際，從背後將其緊緊抱在懷裡，並伸出雙手瘋狂襲胸。

面對突如其來的侵犯，驚慌失措的大媽不斷掙扎，卻始終無法逃離男子的魔爪，好在大媽的兒子見情況不對，立即丟下摩托車，衝上前將男子拉開，並迅速將其按倒在地，最後還不忘提醒媽媽報警逮人。

警方獲報後立即將男子拘捕，大媽的兒子則坦言，當下很想暴打男子一頓，但礙於母親已經受到一次驚嚇，不忍再讓其擔心，才極力克制自己的怒氣。影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「這也太恐怖了吧，都不敢出門了」、「真是無法無天」、「幸虧她兒子在身邊」。

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