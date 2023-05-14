義大利一名男子移居澳洲後，發現路邊堆放回收垃圾的地方，仍有許多可以使用的物品，為了節省支出，男子開始了「撿垃圾」的生活，不但撿到了電器、家具，還有藝術品、遊戲主機、名牌包等價值不菲的物品，光靠這些「垃圾」一年就賺進2萬澳幣（約新台幣41.3萬）。

綜合外媒報導，義大利男子李奧納多（Leonardo Urbano）幾年前離開家鄉，獨自一人到澳洲雪梨生活，然而在這裡的生活成本太高，李奧納多很快就覺得有些入不敷出。根據他的觀察發現，與他的窘迫相比，澳洲人的生活可以說是十分「奢侈」，很多不要的物品都直接往路邊一扔，但有很多東西只要稍微修理、清潔後都還可以正常使用。

自從注意到這一點後，李奧納多就正式展開了「撿垃圾」的副業生活，他曾撿過2台還可以使用的蘋果電腦、螢幕碎裂但能正常開機的iPhone 12 Pro Max、沒有壞掉的任天堂gamecube主機，除此之外還有不少保存不錯的名牌包包，像是Prada、Coach、Salvatore Ferragamo等，以及各種家具、家電類用品，還有真跡畫作等藝術品。

而這些被李奧納多撿回家的「垃圾」，如果他有需要就會在清潔、修理後，留著自己使用，家裡放不下的他就會拿去送給有需要的人，一部分物品他也會拿去賣掉，且光靠撿垃圾，一年的收入就高達2萬澳幣，「因為我免費送了很多東西，否則本來可以賺到更多。」他也表示，只要自己願意周末「加點班」，一周賺700-800澳幣（約新台幣1.4萬-1.7萬）都不是問題。

起初李奧納多撿垃圾只是想節省開支、看看有沒有自己需要的東西，但隨著時間流逝，看到這麼多被浪費的物品，他逐漸改變心態，希望能藉由撿垃圾來達到環保與慈善的目的，「從垃圾掩埋場搶救仍有功能性的物品，有助於減少浪費。」李奧納多還自稱是「垃圾律師」，並在社群平台開設帳號，分享自己的撿垃圾日常。