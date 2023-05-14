清朝乾隆皇帝的陵墓「清裕陵」，自開啟至今仍有六大未解謎團，其中一個就是「乾隆棺木鬼頂門」之謎，「東陵大盜」孫殿英盜墓時，曾因乾隆帝的棺木頂住石門，導致他不得不使用炸藥炸開，後來清東陵文物保管所的工作人員打開地宮時也發現，應該被固定回原位的棺木，竟再度位移頂住石門，讓眾人都震驚不已。

根據陸媒報導，曾任清東陵文物管理研究室主任的徐廣源在著作《清皇陵地宮親探記》中，列出了乾隆皇帝陵墓「清裕陵」地宮至今仍未解的六大謎團，其中之一就是「乾隆棺木鬼頂門」之謎。

1928年孫殿英盜挖清裕陵，盜墓過程中他順利打開了前三道石門，但到了第四道石門前，卻怎麼推都推不開，讓他氣得直接使用炸藥將門炸開，進入墓室後，他們才驚覺原來是因為有一具巨大的棺木頂住了石門，接著又在棺木中發現乾隆帝的頭骨，才知道頂門的正是乾隆帝的棺槨。

同年8月底，溥儀組成了「清室善後委員會」，復原被破壞的地宮，由於陵墓內早已被孫殿英大肆破壞，乾隆帝和后妃的遺骨散落各處，負責善後的大臣們便將這些遺骨都聚集起來，用黃布包裹好後，一致存放在乾隆帝的棺木內，並將內棺重新安放在正面棺床的正中間，然而到了1975年，清東陵文物保管所工作人員開啟地宮時，又發現乾隆帝的內棺頂住了石門。

然而清裕陵帝宮內每一具棺槨的四角，各有一塊重達數百斤的龍山石，將棺槨牢牢地固定在棺床上，且龍山石底部還有延伸出的四棱形榫，插入棺床上細小的洞中，很難將其拔除，此外還有其他使棺木難以移動的設計。但應該牢牢固定在原地的棺槨，卻2次位移頂住石門，讓研究人員都百思不得其解，至今仍是未解之謎。