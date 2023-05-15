This house in Australia has continually rejected offers for purchase, most recently a $50 million dollar offer, per 7News: pic.twitter.com/jCtxOMTCn6 — unusual_whales (@unusual_whales) May 7, 2023

澳洲新南威爾士州有一戶人家坐擁2公頃土地，即便建商開出10億元徵收，他們也無動於衷，如今周圍全被新建住宅區給包圍，震撼空拍畫面曝光後引爆熱議。

綜合外媒報導，新南威爾士州奎克斯山（Quakers Hill）一處住宅區中，有一戶人家面對建商高價收購土地，遲遲不肯點頭搬遷，屋主札米特（Diane Zammit）表示，這是她從小居住的地方，無法替心愛的家定價，就算四周住宅林立，她們一家也不願搬離。

根據網路上的空拍照可見，在一大片灰色屋頂的住宅區中，有一塊占地2公頃的綠地，中間矗立著一棟3層樓的民宅，門口還有一條長達200公尺的車道通往交通幹道。據悉附近大部分土地早在2012年左右便陸續售出，當時札米特的房地產價值約475萬澳元（約新台幣9800萬元）。

當地房屋仲介布蕾汀（Taylor Bredin）表示，據傳曾有建商開價5000萬澳元（約新台幣10.4億）收購2公頃土地，但最終並沒有談成，「這片土地至少可蓋40～50棟房，若是再細分的話，每3200平方英尺（約98坪）的土地可賣到100萬澳元（約台幣2083萬元）。」也因為如此，札米特一家就成了當地人眼中的「最強釘子戶」。

不過附近住戶對於札米特一家的決定卻相當支持，因為這為社區保留了一大片草地，而非高密度的水泥建築；其餘網友也紛紛大讚屋主做了最正確的決定，「房子的情感價值是無法估算的」、「在現在這種情況下，5000萬澳元也買不到一間帶有2公頃土地的房子」。