義大利一名男子深受禿頭困擾，但因為植髮太貴，只好尋求其他方法，他找到當地一名有6年經驗的刺青師，請她幫忙在額頭刺上瀏海，耗時一個小時才終於完成，當男子看到他的「仿真瀏海」時，立刻激動地掩面哭泣。

@gipsygtattooer Il mio cliente ha sempre sognato la frangetta ed io ho esaudito il suo desiderio 💖 ♬ Furore - Paola & Chiara

根據《每日郵報》報導，義大利男子詹盧卡（Gianluca）才26歲就有禿頭困擾，但植髮價格太過昂貴他無法負擔，只好退而求其次，尋求擁有6年工作經驗的刺青師阿爾多貝莉（Maria Gina Altobelli），希望對方能幫自己在額頭刺上「假瀏海」，起初阿爾多貝莉也相當驚訝，試圖勸退詹盧卡，但最後還是努力幫他完成心願。

從阿爾多貝莉分享在TikTok上的影片可以看到，她先在詹盧卡的額頭畫上草稿，之後再用染料一針一針刺上擁有流蘇感的瀏海，過程中詹盧卡不時緊皺眉頭，似乎痛感十分強烈，耗時一個小時後，刺青終於完成，詹盧卡走到鏡子前一看到成果，立刻激動到雙手掩面哭泣，不確定是喜極而泣還是因為過於傷心才落淚。

影片曝光後立刻引發熱議，截至目前為止已經累積超過2940萬觀看次數，網友們對於詹盧卡的「仿真瀏海」都有些一言難盡，「我希望這只是個玩笑」、「那個男的肯定一照鏡子就後悔了」、「我不覺得他是喜極而泣」、「假髮或帽子會是讓你不再痛苦的好方法…」、「如果是我被刺青成這樣，我絕對當場哭死」。