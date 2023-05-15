女性深夜搭車難免會有點不安心，有些人會私下向親友透露乘車動向或資訊，不過大陸一名女子則選擇直接在網路上直播搭車路線，還特別向計程車司機強調自己的男友是警察局長，讓司機頓時自信心全垮，哀怨表示「我長得這麼像壞人嗎？」

綜合陸媒報導，陝西一名計程車司機近日在網路上分享行車紀錄器，並透露稍早載了一名女乘客，沒想到對方卻將鏡頭對著自己直播，讓他備感無奈，「我感覺我不像壞人，那女的卻全程監控我…」，自信心大受打擊。

根據畫面顯示，女乘客上車後便拿手機不斷往前拍，之後又亮明身分，聲稱自己是抖音百萬網紅，男朋友是警察局長，並且不斷強調自己正在直播，要司機好好開車。一連串行徑讓司機相當傻眼，也才意識到原來女子此前不斷自言自語，其實是在跟網友互動，錯愕表示「妳一直自言自語，我還以為妳怎麼了」。

後來女乘客對司機卸下心防後，還在直播中說「家人們，今天遇到的司機是比較好的一個人…」最後司機按耐不住好奇心，要她展示手機畫面，證明女子確實是在直播，直到將其安全送到目的地之後，司機才無奈自嘲，「我感覺我不像個壞人呀，怎麼會這樣」。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「深夜搭計程車保護自己的方式很多，但沒必要用這種誇張的方式」、「出發點是好的，但不能建立在別人的痛苦之上」；不過也有人出言緩頰，「方式有些另類，但可以理解」。