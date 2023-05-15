伊朗一名男子罹患「怪病」，總感覺有根頭髮卡在喉嚨裡，讓他感到非常不舒服，只有喝汽水才能暫時緩解，這也導致他每天都得喝下3公升汽水，且17年以來不再另外進食、吃別的東西，甚至光看別人吃飯就覺得噁心。

Man eats nothing and has only drank fizzy drinks 'for energy' for the past 17 yearshttps://t.co/AVphAiSH4l pic.twitter.com/NUOvDRITNW — Mirror World News (@MirrorWorldNews) May 14, 2023

根據《鏡報》報導，伊朗男子阿德希里（Gholamreza Ardeshiri）以修理玻璃維生，為了讓2名女兒有足夠的錢能上大學，他從2006年6月開始停止進食，然而神奇的是，不知道從何時開始，阿德希里就不再感到飢餓，汽水成為他唯一吞下肚的食物，「沒有任何意外造成這個影響，我對這個結果一點也不驚訝，但至今仍未找到原因。」

阿德希里受訪時表示，這些年來他一直有一種奇怪的感覺，有一根像是頭髮的東西，前端在嘴裡，尾端則在肚子內，無論做什麼都無法去除異物感，「就像有頭髮在拉扯我的喉嚨，我覺得自己快要窒息了，它緊到讓我不知如何是好。」只有喝汽水才能暫時緩解這種不適的感覺。

阿德希里透露，因為這個「怪病」，他每天只能睡4小時，且必須喝下3公升汽水，還讓他再也無法和家人一起吃飯，因為他「看到人吃飯就覺得很噁心」。為了擺脫這種不舒服的感覺，阿德希里拜訪許多醫生，經歷過無數次轉診，卻沒有任何一人能診斷出他到底罹患什麼病，後來在某位腎臟科醫生的介紹下，才轉而到精神科治療，雖然沒有完全痊癒，但至少有些微改善。