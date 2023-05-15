墨西哥一名女子遭遇車禍不幸過世，家人帶著她飼養的愛犬到墓園探望她，狗狗得知心愛的主人不在了，流露出悲傷的神色，且似乎承受不住巨大的打擊，在幾天後也跟著主人離開，讓家人們都感到難過又震驚。

根據《每日星報》報導，墨西哥新萊昂州的22歲女子阿爾瑪（Alma Adriana Alonso Ocanas）在本月6日開車返家途中，轎車被一輛大卡車撞上，阿爾瑪和同車友人拉奎爾（Raquel Guadalupe Ochoa Villanueva）都在這場車禍中不幸喪生，卡車司機卻肇事逃逸，目前警方仍在追查他的下落。

然而悲劇一件件接著發生，阿爾瑪的母親在社群平台發文，阿爾瑪飼養了一隻愛犬卡米拉（Camila），她過世之後，家人帶卡米拉一起到墓地探望阿爾瑪，未料幾天後，卡米拉就因為傷心過度也跟著主人走了，阿爾瑪的母親難過地說：「卡米拉承受不了那麼大的打擊，昨天我們帶牠去和阿爾瑪道別，牠的眼神裡滿是深深的悲傷。」而阿爾瑪的祖母則認為，是阿爾瑪把愛犬帶走了，「我的女孩，妳帶走了妳的狗。」

大陸河北也有一隻放不下主人的狗狗，一隻黑狗因為心愛的主人過世了，牠竟連續2天不吃不喝，只是憂鬱地一直側躺在床上，甚至難過地流下眼淚，讓一旁的家人看了都很不捨，忍不住感慨：「牠怎麼還會哭呢？這主人真沒白養牠」，並拿出衛生紙幫狗狗擦淚。