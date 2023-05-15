近日網路上瘋傳一段影片，畫面中可見，一名女遊客在登山步道上健行，沒想到在轉彎處卻迎面撞見一隻美洲獅，朝她快速逼近，嚇得她瞬間腿軟，就怕下秒小命不保，好在美洲獅似乎同樣受到驚嚇，一溜煙地與女遊客擦身而過，這才結束一場虛驚。

根據網路上瘋傳的影片顯示，一名女遊客獨自走在林間的木棧道上，愜意地拿著手機邊走邊拍攝大自然美景，沒想到走到一半，突然發現前方有不明動靜，仔細一看竟然是一隻美洲獅朝她的方向急奔而來，嚇得她頓時腿軟，不知該如何反應。

畫面中可見，美洲獅彷彿受到驚嚇般，一路拔腿狂奔，一溜煙地與女遊客擦身而過，而女遊客也嚇得連退好幾步，但依舊不忘將手機對準美洲獅，將這幕罕見景象拍下。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「大貓一副見鬼的模樣」、「雙方都怕極了」、「這獅子好像有什麼急事」、「搞不好有什麼在追牠，還不趕緊跟著一起跑」；也有人打趣笑說「幸好牠不餓」、「結論：人類比較可怕」。