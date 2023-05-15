古代封建社會，帝王為了擴張國家領土，或是爭奪權力、金錢，不惜發動戰爭，其中「兵馬未動，糧草先行」更是行軍作戰時的基本常識，畢竟唯有備妥糧草，才能確保兵力正常運作。不過一旦軍隊遭遇斷糧，士兵們多半有3種方式因應，除了就地取材、宰殺作戰用的牲畜之外，更可怕的是上演「人吃人」的景象。

根據《搜狐網》報導，大軍出征，朝廷都會提前預備足夠的糧草，然而戰爭會因應時局發展變得詭譎莫測，一旦面臨斷糧情況，一般會有3種方式因應。首先是就地取材，若是軍隊仍有控制地盤和機動能力，會四處劫掠百姓的食物果腹，或是採集野菜、野果等充飢。

其次是宰殺軍中牲畜，眾所皆知，騎兵在軍隊中佔有舉足輕重的地位，而馬匹更是重要的戰略資源，至於牛隻則是用來運送糧草，也是農耕時期不可或缺的主要牲口，一般來說，兩者皆不能輕易宰殺，但在非常時期，戰士們為了絕地求生，也只能犧牲牲畜，換取士兵們的戰鬥力，畢竟一旦戰敗，留下的牛馬無疑是壯大了敵軍。

最後則是上演「人吃人」的可怕景象，戰士們為了求生存，只能以壯烈犧牲的同伴或是無辜百姓為食，就算難以下嚥，也只能硬著頭皮吃下肚。