長信宮燈是是漢代青銅鎏金燈具之一，1968年在大陸河北保定的滿城漢墓中被發現，而滿城漢墓是中山靖王劉勝和妻子竇綰的陵墓，長信宮燈則是從竇綰的墓室中被找到的，不過專家指出，這個燈具不僅僅是拿來照明，背後還藏有深刻的政治意涵，用來警惕擁有者「別有造反之心」。

大陸北京故宮導覽員房博表示，長信宮燈的名字由來，源於刻在燈上的銘文「長信尚浴」，其中「長信」指的是漢代的長信宮，也就是供皇太后與太皇太后居住的寢宮，「尚浴」則是負責洗澡的意思，因此可以得知，長信宮燈的主要功用，就是在沐浴時的照明。

不過除了「長信尚浴」以外，燈上還刻有65個銘文，分別分布在9個地方，有趣的是，其中6個地方的銘文都特別強調了「陽信家」，房博指出，「陽信家」代表的是陽信侯劉揭。當年呂氏亂政，劉揭反對呂氏，堅決擁護文帝繼位，因為擁立有功，文帝一上位就封他為陽信侯。

然而劉揭的兒子加入七國叛亂，導致全家都受到懲罰，家產遭朝廷沒收，出於陽信家的長信宮燈，後來被分配給居住在長信宮的竇太后。房博透露，皇帝的這個行為其實出於政治目的，因為竇太后屬於外戚，之前有呂太后作前車之鑑，竇太后也可能引發相同問題，皇帝給她長信宮燈，最主要就是想提醒竇太后，劉揭一家造反被懲處，若竇太后造反，他同樣不會手下留情。

後來竇太后又將長信宮燈轉贈給孫姪女竇綰，也就是中山靖王劉勝的妻子，她的用意也是要提醒劉勝夫妻，安安穩穩過日子，當一個太平的侯王也很好，不要有任何造反之心。