澳洲一名56歲媽媽日前到院子收拾雜物，發現女兒的登山鞋裡，出現一條致命的「紅腹黑蛇」，毒蛇還微微探出頭，嚇得她趕緊跳開，表示幸好她先發現，女兒若在不知情狀況下穿鞋，可能會被咬傷，由於毒蛇躲得很隱密，不少網友更驚呼「到底怎麼看到的」。

根據《每日郵報》報導，澳洲新南威爾斯州（New South Wales）的媽媽畢琪（Kym Beechey）日前到院子收拾東西，並將放在屋外曬的便當盒拿進來，當她彎下腰撿拾時，發現一旁散落的鞋子中，女兒的登山鞋內竟藏了一條「紅腹黑蛇」（Red-Bellied Black Snake）。

畢琪提到，雖然她當時有穿鞋子，但彎腰時臉正好面對蛇，暴露在危險當中，所幸蛇並未發動攻擊，「我知道這種蛇有劇毒，但很少會主動攻擊，只要靜靜等待牠們就會離開」，更慶幸發現蛇的並非女兒和愛犬，否則他們一不小心都可能被咬傷。

紅腹黑蛇又名赤腹伊澳蛇，背部呈黑色、腹部為紅色而得名，紅腹黑蛇的毒液含有神經毒素，若是被咬傷，患者會出現噁心、嘔吐、頭痛、腹痛、腹瀉或大量出汗等症狀，傷口還會引起腫脹、流血、局部皮膚壞死等，嚴重還可能導致截肢，每年都會有人被攻擊的事件，但在澳洲並未有死亡紀錄。