美國一名12歲男童日前舉辦生日派對，並邀請班上所有同學來參加，未料竟沒有任何一個人出席，讓他失望不已，男童母親為了讓派對順利進行，在臉書上發文邀請鄰居，沒想到真的有多達40名陌生人驚喜現身，為男童獻上生日祝福。

根據《Insider》報導，美國12歲男童賈梅爾（Jamel Nichols）日前邀請班上同學參加他的生日派對，沒想到竟沒有任何一個人出席，讓他沮喪不已；賈梅爾的媽媽澤娜絲（Zenas Jett）受訪表示，他們挨家挨戶拜訪、和父母交談，最後仍沒有任何人可以參加，為了讓兒子不要失望，澤娜絲在臉書發文，希望能邀請附近鄰居共襄盛舉。

結果該篇貼文吸引超過100則留言，最後共有40人出席生日派對，熱鬧的聚會讓賈梅爾非常開心，也很高興可以交到這個多新朋友，「謝謝大家來參加我的派對，你們本來可以去別的地方、做自己想做的事，真的謝謝你們願意來。」

帶著2名孩子來參加生日派對的媽媽艾希莉（Ashley Berendzen）透露，她的一個兒子患有自閉症，另一個兒子則是在新冠肺炎肆虐時出生的，較少與人接觸，社交能力也較差，所以參加派對對他們來說是有好處的，「而且參加派對的每個人都很友善、熱情，大部分人也有和我家相似的狀況。」最終到場的家長們交換了聯絡方式，決定每年都要參加彼此家庭舉辦的生日派對。