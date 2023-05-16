孩子長大了，生活都應學會自理，但有些父母仍不放心。日本一名51歲媽媽與23歲三胞胎兒子感情很好，就算孩子長大了，她依舊會幫他們掏耳朵、剪腳指甲，甚至與三胞胎一起泡澡，此事曝光後在網路上引發熱議。

日本電視節目《ABEMA Prime》近日分享一名母親與23歲三胞胎兒子的相處方式，51歲岩田女士與家人住在東京都，孩子中唯有長子還在讀書，老二、老三已出社會1年，放假時就會從宿舍回家住，儘管兒子們都已長大，但依舊很依賴母親。

三胞胎會請母親幫忙掏耳朵、剪腳指甲，表示這是從小的習慣，已經改不了了，不僅如此，岩田還會跟兒子們泡澡，每周一至兩次，她淡定的說，「即使到現在，我和孩子還是有好多話聊，聊一聊到了洗澡時間，我們就一邊泡澡一邊聊」。

不僅如此，岩田目前還與老三睡同一間房，她提到丈夫從事醫療行業，工作非常忙，她幾乎是獨自帶孩子長大，再加上三胞胎是早產兒，所以她格外用心照顧，而老三也說，他們與母親的關係不像是母子，反而比較像好朋友，他們也懂得如何自立生活。

母親岩田提到，兒子帶女朋友回家前，都會先讓對方了解家裡情況，「不同的家庭，有不一樣的幸福方式，有些父母期待孩子們獨立，我也覺得很好」，而丈夫也知道她與孩子關係很好，並給予肯定，感謝她將孩子照顧得這麼好。

影片曝光後，不少網友表示，「我尊重個人自由，但絕不會同意他們娶我女兒」、「孩子們若不結婚，一輩子與媽媽在一起的話，我覺得沒什麼問題」、「看來是媽媽離不開孩子」、「我自己就是早產兒，我父母也沒照顧成這樣，別把早產當藉口，這就是媽媽過度保護」。