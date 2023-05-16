大陸一戶人家近日準備在自家院子鑿井，未料挖到一半竟挖出33顆沾滿泥土的「番薯」，他仔細一看驚覺竟是手榴彈，嚇得立刻報警，除爆特警到場後，判斷這批手榴彈是八年抗戰期間，居住在當地的日軍所留下，最後經過6個小時的挖掘工作，順利清出多達102顆手榴彈，並被帶往指定場所銷毀。

根據陸媒報導，本月8日中午11點30分左右，遼寧省朝陽縣一處村莊內的村民在自家院子鑿井，沒想到竟挖出手榴彈，且數量多達33顆，嚇得他們立刻報警，警方立刻派員前往現場，並設置警戒帶、疏散民眾、保護現場，同時將情況上報給相關單位、請求支援。

經除爆特警初步判定，現場發現的手榴彈是八年抗戰期間，日軍使用的九一式手榴彈。根據村莊工作人員介紹，該村莊曾居住過2百多名侵華日軍，綜合歷史因素，除爆特警推測土層裡應該還有尚未被發現的手榴彈，於是決定以徒手挖掘的方式，繼續挖開土層查找。

每當挖出一顆手榴彈，一旁的特警就會將其放入保麗龍箱子內以砂土掩埋，防止手榴彈受熱爆炸，在耗時長達6小時後，又挖出多達69顆，共計有102顆手榴彈，並在當晚11點左右，全數運送至安排好的銷毀地點，順利解除這個意想不到的危機。