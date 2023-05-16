美國一名男子日前在餐廳的室外用餐區喝飲料，結果突然有一條蛇闖入，讓客人全都嚇得從座位上彈起來，男子卻異常冷靜，眼睜睜看著蛇爬上椅子，再爬上他的大腿，而這條蛇似乎受傷了，拖著掉落在體外的內臟不斷向上攀爬。

根據《福斯新聞》報導，美國男子安德魯（Andrew Tyler Madison）日前開車載女兒和3名朋友到格拉納達劇院（Granada Theatre）看表演，他自己則到位於格林維爾大道（Greenville Avenue）的某間餐廳喝點飲料，當時安德魯坐在室外用餐區，未料竟有一條蛇突然出現在店門口，讓客人全都嚇一大跳。

從安德魯拍攝的影片可以看到，那條蛇起初只在草坪上蠕動、前進，下秒就以極快的速度朝安德魯前進，牠先越過一根木板，接著爬上安德魯的腿，之後又順著椅子經過椅背，最終來到後方的一處木製平台上。除此之外，仔細看還可以發現，這條蛇似乎受傷了，導致內臟垂掛在體外，安德魯推測，牠可能是在過馬路的時候，意外被汽車輾過。

安德魯憶述當時的狀況，在場所有客人看到蛇都嚇得從座位上彈了起來，「除了我，我想這就是牠來找我的原因，因為我沒有站起來。」安德魯解釋，因為他從小生長的地方經常有響尾蛇出沒，所以他非常熟悉如何和蛇「打交道」，不要驚慌失措才是最好的應對方法。「蛇蛇危機」發生不久後，餐廳經理就拿著水桶和夾子來抓蛇，並將牠放生到附近的巷子中。