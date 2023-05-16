電視劇《甄嬛傳》盛氣凌人的華妃，歷史上原型人物是年妃，不過她的性格與戲劇不同，不僅賢淑又婉約，還是雍正皇帝的最愛，自從她入宮後，順利晉升為貴妃，而且雍正有了年妃，就再也沒有寵幸其它嬪妃，也因為她受寵，哥哥年羹堯才獲得皇帝信任。

大陸上海開放大學公共管理學院副院長伊曉婷提到，年妃進入王府後就是側福晉，而另一名熹妃進王府則是格格，到了雍正三年，年妃晉升為皇貴妃，但熹妃依然是格格，顯示年妃受到雍正寵愛，而她的家族原本是下五旗的鑲白旗，雍正即位後被抬入地位最高的鑲黃旗。

從康熙五十四年，年妃首次生產至她死去，十年之間，其他嬪妃都沒有生育紀錄，雍正都是寵幸年妃，她為皇帝生了4個孩子，但當時兒童存活率低，小孩不幸先後夭折，年妃死後留下八阿哥福惠，雍正非常疼愛這個兒子，而福惠8歲時夭折，雍正還下令「照親王例殯葬」，更說福惠是他最愛的兒子。

雍正曾在冊書評價年妃，「秉性柔嘉，持躬淑慎。在藩邸時，事朕克盡敬慎，在皇后前小心恭謹，馭下寬厚平和。」顯示她個性賢淑，此外年妃的哥哥是名將年賡堯，當年妃受寵後，年賡堯才獲得雍正的信任，年妃最終並非宮鬥而死，因體弱多病去世。