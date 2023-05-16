歷史上不乏愛國的將士、大臣，即便成為敵國的俘虜，他們也寧死不屈，絕對不會投降。清太宗皇太極戰勝明軍後，俘虜了明朝大將洪承疇，並且不斷希望他能歸降，但用盡各種手段，他都沒有絲毫動搖，最後皇太極只好親自下場，以一件「貂皮大衣」，讓洪承疇感動落淚、順利歸降。

大陸歷史學者紀連海指出，明朝末年和滿清發生過一場重大戰役「松錦之戰」，雙方打了兩年皆損失慘重，但最後仍以明朝戰敗收場，明朝大將洪承疇還遭清軍俘虜且堅持拒絕歸降，皇太極將他關押在大牢內，費盡心思想讓他招降，不但贈與他黃金、古玩、美女都被拒絕，還派出許多人去勸降，都被洪承疇大罵而歸。

相傳皇太極還派愛妃莊妃前去大牢探望，並端了一碗人參湯給他喝，讓洪承疇感動不已，內心開始產生動搖。後來皇太極又派開國重臣范文程去招降，過程中洪承疇不斷謾罵，范文臣都不理會，只是不斷和他聊歷史，過程中范文臣觀察到，屋頂有灰塵掉落在洪承疇的衣服上，他便擔心衣服髒掉，急忙擦拭；之後范文臣將此事稟告皇太極，稱洪承疇一點都不想死，連一件衣服都這麼愛惜，何況是命。

皇太極於是召見洪承疇，人來了他卻一直沒有開口，只是上下打量不肯下跪的洪承疇，隨後就以天氣很冷為由，脫下身上的貂皮大衣，披在洪承疇身上，讓他禦寒，洪承疇又震驚又感動，一邊落淚一邊跪地叩首，脫口而出：「真命世之主也。」誠心歸降於大清王朝。