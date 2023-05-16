美國西維吉尼亞州一名屋主近日在家時，半夜門鈴突大響，但應門卻未看到任何人，起初以為遇到電鈴惡作劇，氣得調監視器查看，才發現是黑熊在搞鬼，牠當時誤觸門鈴，疑似被聲音嚇到落跑，奇妙畫面讓屋主直呼有趣。

史密斯（Dustin Smith）日前在臉書分享監視器畫面，指當時他的妻子聽到門鈴響了，便下床查看，卻沒有看到任何人，趕緊叫醒睡夢中的他，夫妻倆當時都認為，當天正好下著暴風雨，推測可能是門鈴被吹起的東西砸到而響起，或是有人在惡作劇。

夫妻倆隔天起床後，查看門鈴攝影機（doorbell camera）發現，惡作劇的竟是一隻黑熊，當時牠路過門口，隨後靠近並按下門鈴，鈴聲大作使熊頓時手足無措，嚇得趕緊逃跑，史密斯的愛犬發現後，也趕緊狂吠驅趕，夫妻倆見超狂訪客直呼有趣。

史密斯笑著說，「昨晚我們成了老套電鈴惡作劇（ding dong ditch）的受害者，但這次凶手不是年輕人」。影片曝光後，不少網友表示，「沒想到熊也想來串門子」、「這隻熊確定不是工讀生嗎？」、「黑熊可能是想交朋友」、「如果牠沒被嚇跑，屋主來開門肯定嚇瘋」。