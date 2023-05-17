國外一名女子2個月前生下女兒，卻因為女兒是全家唯一擁有綠眼睛的人，而被婆婆和婆家人懷疑她外遇，女子為了自證清白做了DNA鑑定，結果顯示女兒確實是她和老公所生，但奇怪的是，老公和公公竟沒有血緣關係，意外揭露了婆婆外遇的真相。

根據《鏡報》報導，國外一名女網友在論壇《Reddit》發文，內容提到她在2個月前生下一名女兒，女兒擁有一雙漂亮的綠眼睛，但弔詭的是，她、老公、她的爸媽、公公、婆婆全都沒有綠眼睛，導致婆婆和婆家人一直懷疑孩子不是老公親生的，就連原PO的家人也覺得很奇怪。

不過原PO的老公非常信任她，認為女兒的綠眼睛可能只是某種遺傳問題，但她還是為了自證清白，要求帶女兒去做DNA鑑定，結果出爐後，證實女兒就是原PO和老公所生，但仔細一看卻發現其他不對勁的地方，「我們的女兒是我跟老公親生的，老公卻和公公沒有任何血緣關係。」

原PO指出，公公和婆婆感情一直很好，「我們從來沒有想過婆婆會背叛公公和別人外遇。」老公得知真相後氣憤不已，衝動地想要和婆婆對質，但原PO勸他先冷靜下來，「我也同意公公有權知道真相，但攤牌以後結果不堪設想。」她也無奈地說：「我本來只是想讓老公安心，沒想到會毀了他的家庭。」

文章一出立刻引發網友熱議，大家都覺得婆婆當初疑神疑鬼，認為媳婦外遇，結果自己才是那個對感情不忠的人，DNA結果十分諷刺，「當初她應該保持安靜的」、「下次妳婆婆再針對綠眼睛指指點點，妳就冷冷地看著她，跟她說『其實我知道為什麼她的眼睛是綠色的，想要查出來的方法有很多』」。