夫妻感情的和睦，除了受性格、價值觀、經濟等影響，性生活也是重要因素。日本一名男子透過聯誼認識妻子，交往3年後順利結婚、懷孕，未料妻子生產後身材走樣，導致男子失去「性致」，最終只能靠DIY洩慾，妻子發現後崩潰提離婚。

根據日媒《マネー現代》報導，在東京一家大公司工作的堀井洋一（化名），30歲時透過聯誼認識同齡妻子，對方也在知名企業工作，薪水相當不錯，外型也是洋一喜歡的類型，兩人交往3年結婚，婚後雖然工作忙碌，但每周還是會安排3次「夫妻活動」。

婚後第2年，洋一的老婆順利懷孕，為了安心生產，產前3個月她回到鄉下老家靜養，未料產後返家，洋一起初認不出妻子，因為她胖了足足7公斤，看到妻子現在的樣子，他出現提不起「性致」的狀況，妻子也發現異狀，努力減肥、學習化妝或打扮。

洋一提到，妻子是優秀的新手媽媽，對育兒一竅不通，但很努力學習，做家務非常細心，妻子雖然身材走樣，洋一依舊愛著對方，不過兩人經常加班，晚上相處時間越來越少，洋一為了排遣性慾，選擇用自慰的方式解決，妻子一日提早下班，才發現丈夫竟自己來。

洋一的妻子非常難過，自尊心受到嚴重打擊，難過地提出離婚，夫妻倆先是再努力半年，但狀況依舊未改善，兩人婚姻只維持3年，洋一雖對妻子失去性慾，但仍舊非常愛家人，離婚後他與妻子恢復朋友關係，平時還是會聯絡，感情比以前更好了。