國外一名老師曾收到8歲學生送的鑽石耳環，貴重的禮物讓她大吃一驚，於是趁午休時間打電話通知家長，對方承諾回家會溫柔處理這件事，沒想到隔天老師就收到男童送的另一份禮物，是一個天使造型的小雕像，希望保護老師不受壞孩子傷害，暖心的行為讓她印象深刻。

根據《鏡報》報導，國外一名女老師在網站《Quora》發文，提到她在教學職涯中收過一份最讓她印象深刻的禮物，某天早上一名8歲男學生送給她一個包裝精美的禮物盒，並堅持老師要馬上打開，她拆開以後發現裡面竟是一對非常大的鑽石耳環，且鑽石似乎鑲嵌在鉑金上，因此認為這不是假貨，但她也相信男童不會故意偷父母的東西，為了不讓他難堪，老師先假裝收下禮物，並在午休時間打電話給男童的家長。

男童母親隨後來到學校，老師說明來龍去脈後，也將鑽石耳環歸還給對方，男童母親聽完後，告訴老師她會在家裡溫柔地處理這件事。不過事情到這還沒告一段落，男童母親知道孩子的計畫後，幫忙他挑選了送給老師的禮物，第二天男童便給老師一個天使造型的小雕像，希望能「保護老師不受壞孩子傷害」。

這名女老師在文中補充，這件事發生於1990年代初，當時8歲的小男孩如今已長大成人，成為2個孩子的爸爸，幾年前兩人曾在一間餐廳相遇，餐廳位於她過去教書的小鎮，老師笑說，儘管男童已經變成男人，個性也和以前一樣害羞且貼心。