國外一名女遊客與丈夫到南非卡格拉格帝邊境公園遊玩，當時在營區發現一條黃金眼鏡蛇，試圖闖入地松鼠的巢穴，成年地松鼠發現後，呼朋引伴開啟圍攻模式，就連附近的貓鼬也加入戰局，眼鏡蛇最終寡不敵眾，只能趕緊逃離現場。

根據《Latest Sightings》報導，安妮特（Annette Smit）先前與丈夫到卡格拉格帝邊境公園（Kgalagadi Transfrontier Park）遊玩，當天早上他們結束獵遊活動，回到營區休息時，發現附近出現一條黃金眼鏡蛇，牠的旁邊圍著數隻地松鼠（Ground squirrels）。

黃金眼鏡蛇試圖闖入地松鼠的巢穴狩獵幼崽，成年地松鼠糾眾圍攻，逐一對眼鏡蛇展開攻擊，附近的貓鼬也加入戰局，安妮特提到，「松鼠以不同角度攻擊眼鏡蛇，累了就休息，改由貓鼬接手繼續攻，直到貓鼬撤退後，地松鼠再次上場，眼鏡蛇嚇得趕緊離開」。

安妮特表示，「我很害怕蛇，看到地松鼠與貓鼬攻擊方向後，反而讓我感覺安心，表示牠們站在我這邊，當時很擔心眼鏡蛇會獲得勝利，不過聽說地松鼠與貓鼬對黃金眼鏡蛇毒液具抵抗力，這一場搏鬥真的很精彩，比在野生動物公園兜風和拍照還讚」。