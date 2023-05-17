大陸一隻新上任的緝毒犬在雲南邊境檢查站值勤，工作時牠卻想偷吃百香果，就算一旁的員警搶走放回紙箱，牠還是繼續咬出其他顆，直到其中一名員警察覺不對勁，看見百香果表皮有詭異痕跡，打開一看竟藏有毒品，這才驚覺誤會大了，原來狗狗不是在偷吃，而是在認真工作。

根據陸媒報導，大陸警方在雲南邊境檢查站對物流車進行例行檢查，並派出新上任的拉布拉多緝毒犬「砂糖」，然而砂糖的行為相當反常，從紙箱內叼出一顆百香果，接著轉頭就想離開，員警看到立刻搶過來放回紙箱內，但砂糖又繼續叼出第二顆百香果，讓在場的員警都無奈地笑了出來。

原本以為砂糖只是太過貪吃，然而一名員警仔細觀察了牠叼出來的百香果，突然發現有點不對勁，百香果外皮上有詭異的痕跡，接著雙手一掰，果真發現百香果內藏有一個藍色小袋子，裡面裝的就是毒品。砂糖優秀的表現讓員警們驚呼出聲，連連誇獎砂糖很厲害。

據了解，這段影片於2022年曝光，最近又被網友翻出來引起熱議，「汪汪隊立大功」、「汪：請相信專業人士！」、「差點冤枉了我們的砂糖小可愛」、「緝毒犬：我在上班！請尊重我的工作！」、「快獎勵牠一隻大雞腿」、「請勿懷疑汪汪的專業能力」。

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