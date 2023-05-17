委內瑞拉一名女子近日抓包男友偷吃，第一時間不是找男友對質，而是聯絡小三，沒想到兩人竟成為朋友，對方表示願意退一步，雖然不會結束這段關係，但他們不會一起出現在公開場合，正宮將此事分享至臉書，讓不少網友直呼不可思議。

根據《Oddity Central》報導，來自委內瑞拉的索菲亞（Sofía Gutiérrez）日前透過WhatsApp發現男友出軌，當下她並未氣得找對方理論，而是選擇聯絡小三薩拉希（Sarahy Gill），兩人經過交談後竟成為朋友，還開心合影PO到臉書，引發討論。

索菲亞貼出照片並寫下，自己並沒有發瘋，認識男友小三薩拉希後，發現兩人竟蠻合的，「她知道自己的身分，答應不會與我男友出現在公共場合，當我不在時，她可以幫我照顧男友，無條件的愛著他」，認為雙方的想法都很成熟，所以才能達到共識。

貼文曝光後，不少網友看傻眼，表示「最大贏家是男友，擁有2個女人愛他」、「我很好奇這個男友有多大能耐，竟可以讓兩個女人和平相處」、「以前我都不相信這種事，但自從看到巴西男亞瑟（Arthur O Urso）擁6辣妻後，覺得世界無奇不有」。