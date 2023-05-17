古代唯一女皇帝「武則天」性格堅強，由於母親是父親的第二任妻子，所以她在家經常被欺負，原配的兒子甚至會毆打她，最終無奈只能跟母親回娘家，她在14歲時就進宮，離開前她說「侍奉聖明天子，豈知非福？」顯現出她對新生活的渴望。

大陸上海開放大學公共管理學院副院長伊曉婷提到，從武則天馴馬的故事，就能看出她個性心狠手辣，當時唐太宗李世民獲得外邦進貢的寶馬「獅子驄」，馬雖好但難駕馭，武則天表示她會用鐵鞭、鐵錘及匕首馴服，若寶馬始終不聽話，就直接用匕首割斷牠的喉嚨。

伊曉婷表示，武則天的狠勁可能與原生家庭有關，她的父親武士彠（音同約）與原配妻子相里氏，共生了4個兒子，他原本經營木材生意，之後資助李淵起兵，唐朝建立後當了正三品官員，而他為李唐事業奔波期間，相里氏和其中兩名兒子先後病逝。

唐高祖李淵為了回報功臣，撮合武士彠與隋朝宗室楊達的女兒楊氏，兩人生下三個女兒，老二就是武則天，貞觀九年（公元635年），武士彠病逝，武則天年僅12歲，她同父異母的哥哥開始爭奪位置，認為原配才是正統，繼配的身分只是妾。

武則天母女因而被欺負，甚至可能被哥哥暴力毆打或精神虐待，武士彠死後不到1年，楊氏忍受不了，便帶女兒們回娘家，武則天為了往上爬，開始與母親家族建立良好關係，14歲時因貌美而入宮，封為五品才人，唐太宗賜號武媚。

武則天入宮前，母親楊氏非常傷心，擔憂女兒未能受寵，但武則天卻說，「侍奉聖明天子，豈知非福？為何還要哭哭啼啼、作兒女之態呢？」指入宮侍奉聖明的皇上，怎知不是一種福份，何必為離別而傷心，反映出她大膽的性格，還有對離家的渴望、新生活的嚮往。