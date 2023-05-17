鸚鵡有很強的學習模仿能力，不少飼主都喜歡教牠們說話。近日美國網路流傳一段逗趣影片，一隻從小和狗一起長大的鳳頭鸚鵡，錯將自己當成狗，有快遞員上門送貨時，竟發出狗的吠叫聲，試圖嚇阻對方，還擋在家門口想要保護飼主，就像是鸚鵡身體裡住著一個狗靈魂。

根據《UNILAD》報導，美國一名快遞員日前到俄州費爾勞恩（Fairlawn）的一戶人家送貨，遠遠在門外就可以聽見一隻狗在瘋狂吠叫的聲音，然而當他把門一打開，看見的卻不是狗，而是一隻全身潔白的鳳頭鸚鵡（Cockatoo）。從影片中可以看到，這隻鳳頭鸚鵡跟在主人身後奔跑、朝快遞員「吠叫」、站在門口警戒的樣子，都像極了真正的狗。

飼主受訪表示，這隻鳳頭鸚鵡名叫「小雞（Chicken）」，因為從小和狗一起長大，有時候牠會身分錯亂，誤以為自己是狗，而且在長年的耳濡目染之下，牠也學會了狗的吠叫聲音，還模仿得唯妙唯肖，讓人難以分辨真假。

影片曝光後，網友們都覺得可愛又有趣，紛紛留言，「天啊！這隻鸚鵡也太可愛了」、「我的狗聽到牠的叫聲後，跑過來跟著一起叫了」、「牠的叫聲連我家的狗都被騙了！」、「不只牠的叫聲，牠的一舉一動都和狗一樣」、「我從來沒有看過一隻鳥會像狗一樣追人」、「聲音聽起來是一隻大型犬。看門鳥，做得好！」。