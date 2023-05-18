有時候人生比電視劇還要更加狗血。國外一名男子出於好奇，買了DNA檢測盒和妻子一起檢測，未料結果出爐竟發現兩家人有血緣關係，一問之下才得知，原來岳母的親生父親就是他的爺爺，且雙方的母親都知道這件事，在兩人結婚時卻什麼都沒說，讓男子非常生氣。

根據《鏡報》報導，國外一名男網友在論壇《Reddit》發文，透露他和妻子在同一個小鎮長大，兩邊的家庭在當地的根基都很深，因此極具名望，原PO和妻子雖然從高中開始就認識，但直到雙方都結束了第一段婚姻才在一起。

前陣子原PO出於好奇心，買了DNA檢測盒回家測試，因為妻子對於家族的歐洲血統很感興趣，而妻子的家人覺得很有趣，也一起做了DNA檢測，沒想到結果出爐卻發現兩家人竟有血緣關係，岳母當場崩潰痛哭，並說很小的時候就聽說自己不是親生的，真正的父親其實是原PO的爺爺，但她只當成謠言，試圖從腦海中忘記，現在卻證實謠言都是真的。

隨後原PO打電話給母親求證，母親卻一點都不驚訝，反而相當冷靜，「她沉默了一陣子，回答我『是，我有聽過』，而且她也相信是真的，因為爺爺是鎮上有名的花花公子。」現在雙方所有的家人都買了DNA檢測盒，想要了解家族的身世之謎，而原PO則相當生氣，「我和妻子的媽媽都知道我們可能有血緣關係，在我和妻子結婚時卻什麼也沒說！」

網友們看完文章後，十分同情原PO的遭遇，也有人認為他和妻子結婚不是問題，「如果你們沒有要生孩子，也沒有像家人一樣一起長大，那我認為你們的婚姻沒有任何道德問題」、「我敢打賭這種情況絕對比人們想像的還要多，尤其在小鎮中更常見」。