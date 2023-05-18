大陸一名女子到醫院做健康檢查，未料竟被醫生遺忘、「丟包」在核磁共振室，女子因為不敢亂動，躺在機器上長達3小時，直到腿麻了才起身，想要出去又發現門被鎖了，只好打電話向丈夫求救，才終於「重見天日」。

綜合陸媒報導，浙江麗水女子小傾（化名）4月22日到醫院做健康檢查，並被帶到核磁共振室，準備做進一步的檢查，沒想到慘遭醫生遺忘，被關在核磁共振室內長達3小時，小傾指出，當時她因為被頭套固定住而不敢亂動，直到腳麻了才敢從機器上下來，想要出去卻發現門鎖住了，她才打電話向丈夫求救，請醫生來幫她開門。

醫院工作人員回應表示，這起事件是醫生疏忽大意導致，因為該名醫生除了替人做核磁共振外，還得負責拍攝X光片，事發當天醫生先幫病患固定好位置，就離開現場拍攝X光片，後來又有主任請他幫忙看片子，就不小心將病患遺忘在核磁共振室內了。

工作人員補充說明，核磁共振每天都是由不同醫生負責，並替涉事醫生緩頰，「他上班好幾年了，也是一時疏忽。」不過這名醫生目前被醫院辭退，也已經向女病患道歉。工作人員強調，這起事件算是重大醫療事故，案例非常少見，「我們也制定了相關的規定，以後不會再出現相同狀況。」