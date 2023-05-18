泰國近日發生一起離奇事件，一名男子的住處近日遭19條青蛇入侵，遍布他的客廳、臥室和衣櫃，嚇得他不敢在家裡睡覺，並請來專業人士捕蛇，不過在搜查現場時，眾人發現屋外有一尊蛇神雕像倒在地上，讓男屋主瞬間毛骨悚然，認為這些青蛇是蛇神派來警告他的。

根據泰媒報導，這起事件發生在羅勇府布羅登縣（Pluak Daeng），42歲男子Pon發現客廳的冷氣伸出一條綠色的蛇尾，於是急忙通報相關單位求助，捕蛇人員抵達現場後，在Pon的臥室、衣櫃裡也發現許多青蛇。

Pon表示，他不知道蛇是如何進入他家的，前一晚他也因為青蛇佔據了整個房間，叫來了捕蛇人員，並抓住了9條青蛇，原本以為「蛇蛇危機」已經解除，沒想到隔天又在家裡發現10條青蛇，最後捕蛇人員只抓住其中4條，另外6條則成功逃脫。

捕蛇人員在搜查的過程中，還發現房子外有一尊倒在地上的那伽神像，Pon表示他確實將神像放在地上一個月了，不過沒有注意到它倒地，推測可能是最近的暴雨導致，同時他也猜測，這些入侵住家的青蛇，很可能就是為了警告他趕快把神像扶正，擺到正確的位置上。

而且離奇的是，Pon的鄰居都沒有遭遇蛇入侵住家的事情，只有他家成為青蛇們進攻的目標，讓眾人困惑不已，也為這起事件增添了超自然的神祕意義。

據了解，那伽是印度神話中的蛇神，外表類似於巨大的蛇，有一個或七個頭，這個形象在婆羅門教、印度教和佛教經典中經常出現。