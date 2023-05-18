在數千年的歷史進程中，王朝更迭是必然現象，不過歷代統治者都希望國運昌隆，面對遙不可知的未來，會透過解夢占卜，以便趨吉避凶。明朝崇禎皇帝朱由檢就曾經夢到有位神仙在他的手上寫了一個「有」字，他百思不得其解，沒想到諂媚的朝臣們聽後卻紛紛向他道喜，認為這是掃平賊寇的吉兆，唯獨身旁太監一聽卻跪地痛喊「大明要亡」，事實證明，結局果真與太監所說的如出一轍。

根據《搜狐網》報導，面對大明江山岌岌可危，明朝末代皇帝朱由檢一上任就清除了以魏忠賢為首的閹黨，並藉此機會重組內閣，整頓吏治，不過好日子沒過多久，便爆發了各種災害及瘟疫，導致民不聊生，加上李自成農民起義軍的壯大，以及皇太極的侵擾，國家在內憂外患的重重打擊之下，已經顯露出亡國之象。

民間史學家計六奇撰寫的《明季北略》就曾記載一件離奇之事，內容指出明朝滅亡前，崇禎經常夢見一位神仙，在他的手掌上寫一個「有」字，讓他百思不得其解，於是便召集群臣解夢，沒想到一群諂媚的臣子聽到後卻紛紛向他道喜，坦言這是平定賊寇的吉兆，讓崇禎開心至極。不過太監王承恩卻突然跪在地上表示「皇上，這是大明要亡了啊！」

崇禎一聽臉色大變，隨即追問王承恩為何這樣說，王承恩獲得崇禎允諾，表示不會怪罪他後才緩緩說道，「有」字上面的「大」少了一捺，下面的「明」少了個日，合起來看就是「大不成大，明不成明」，意指大明王朝將亡。崇禎聽了王承恩的解釋，仍抱著遲疑，但事實證明，隨著李自成的起義軍攻破京城，崇禎被迫在煤山自縊，結局與王承恩所說不謀而合。