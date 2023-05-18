「冷宮」指的是古代妃嬪失寵後被軟禁的地方，不過其實明、清兩朝皇帝居住的紫禁城內，並沒有真的叫作冷宮的地方。不過歷史學家指出，「延禧宮」不但地處偏遠，大部分居住在這裡的妃嬪也都是不受皇帝待見的，因此稱延禧宮為冷宮其實也不算錯誤。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，在清朝，妃嬪的地位越高，居住的位置就越好，也就是越靠近紫禁城的「中軸線」，並且一起居住的地位較低的妃嬪也就越少，能夠擁有更寬敞的居住空間，像是道光帝的靜貴妃原本住在外路的永和宮，道光二十年晉封為皇貴妃後，就搬到位於內路的鍾粹宮，而且還是她一人獨居。

而位於外路的延禧宮，因為距離皇帝居住的地方較遠，所以住在這裡的妃嬪，往往是不受皇帝待見的，因此也有說法認為，延禧宮就相當於冷宮，比如道光朝在延禧宮居住最久的主位是恬嬪，同住於此的妃嬪最多時有4、5人，這樣的居住環境肯定十分擁擠。

而且根據歷史學家考察，居住在延禧宮的確實都是不受寵的妃嬪們，恬嬪雖然一入宮就被封為嬪，待遇不算低，但從此之後整個道光朝，她都沒有再被晉封過，也沒有生育過子女，可以看出她後來是比較受冷落的；其他曾和恬嬪居住在一起的余常在、玲常在、祿常在、睦官女子等人，也都是被皇帝貶降過的妃嬪，因此延禧宮被人稱為冷宮，其實也不算冤枉。