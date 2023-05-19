大陸廣東近日發生一起嚴重車禍，一家5口結束聚餐後返家，本想叫代駕，卻被奶奶嫌浪費錢，已經十幾年沒摸過方向盤的她堅持要開車，結果失控墜河，車上5人全數罹難。

綜合陸媒報導，發生車禍的一家5口分別為爸爸、媽媽、奶奶、5歲孫女及9個月大的孫子，5日晚間一行人與友人聚餐，由於爸爸跟媽媽都喝了酒，最後改由奶奶駕車返家，結果車子行經一座小橋時突然失去控制，連人帶車加速墜河，警消獲報後前往救人，但已經來不及，3名成人溺斃於車上，另2名幼童則從車窗被河水沖走，搜救6小時後才找到屍體。

根據知情人士爆料，當時該家人打算找代駕，但奶奶覺得太貴，便自告奮勇開車，可是因為已經十幾年沒碰過方向盤，疑似在橋上誤把油門當作煞車，導致一家5口墜河慘死。消息一出網友紛紛留言直呼，「有些錢真不能省」、「一下子一個家就沒了」、「這起交通事故的代價太大了」。

不過後續消息並未被警方證實，目前有關部門已針對這起車禍展開調查，具體原因仍待進一步釐清。