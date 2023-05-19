日本一名攝影師先前到岐阜縣旅遊，閒晃時發現河堤旁有一座樓梯，陡到近乎垂直，他將樓梯拍下分享至網路，不少人看了腿秒發軟，日本電視台前往當地採訪，發現樓梯雖然並非垂直，但確實非常陡，光站在樓梯口就讓人感到害怕。

根據日媒報導，攝影師小林哲朗日前在岐阜縣下呂市金山町街上閒晃，看到一座近乎垂直的河堤階梯，拍下PO網引發討論，日本電視台得知後前往採訪，小林哲朗表示，「其實樓梯並非垂直，只是視覺錯覺，但它確實還是很陡，當我走到樓梯口時，甚至有點不敢走」

日本電視台記者拿出儀器測量，發現樓梯陡度達45度，而村民表示，這段河道容易發生暴洪，若是遇到颱風一定會淹水，當地政府在1962年建了高達10公尺的河堤，但蓋好河堤後，有居民抗議無法下去釣魚，所以才又加設這座樓梯，但為何蓋得這麼陡已無從查證。

照片曝光後，吸引不少人前往朝聖，不少網友表示，「這麼樓梯爆紅後，遊客就會增加，可能會有很多人受傷」、「好像《神隱少女》中千尋走下樓梯的場景」、「我有恐高症，光看照片就發抖了」、「江戶時代建造的日本房屋，樓梯就像這樣又窄又陡，所以我都不敢爬」。