南非一名女子日前開始行駛在產業道路，發現路邊出現兩條蛇，她出於好奇下車查看，發現一條眼鏡蛇腹部，竟卡了另一條毒蛇「鼓腹巨蝰」，當時兩條蛇早已喪命，女子看了驚呼不已，但目前仍不清楚蛇的死因，照片分享至網路引發討論。

Snake Fights Back from INSIDE a Cobra



It’s a mystery that hasn’t been solved yet. A cobra found on a deserted road, with another snake sticking out from its stomach.



ARTICLE https://t.co/jKIgXWL0Fo pic.twitter.com/PtdcLLfUYd — Kruger Sightings (@LatestKruger) May 18, 2023

根據《Latest Sightings》報導，哈廷格（Marietjie Hattingh）當時開車行駛於產業道路，她說「這條路很少有人走，當時我開到一半，注意到路上出現東西，因此決定下車查看，走近才發現是一條眼鏡蛇，牠不僅死了，而且腹部還被切開，卡了一條巨型鼓腹巨蝰（Puff adder）」。

哈廷格提到，兩條蛇都已喪命，但並不清楚死因，這條產業道路極少人使用，偶爾才會有農用車輛經過，平時也鮮少有農場工人走在這條路上，推測牠們應該不是路殺，最大可能是被鳥攻擊，鳥捕食時可能被其他東西打擾，吃到一半就飛走了。

兩蛇的離奇死狀曝光後，不少網友驚呼，「感覺像是眼鏡蛇死後，鼓腹巨蝰跑來覓食，沒想到卡在裡面窒息」、「會不會是鼓腹巨蝰被眼鏡蛇吞下肚，牠為了自救破肚而出」、「眼鏡蛇的腹部傷口好平整，有沒有可能是人為造成」。