#UluTiram Wajah bayi yang menjadi biru kegelapan selepas dilahirkan menjentik hati suami isteri ini yang sama sekali tidak menyangka anak mereka 'berbeza'.https://t.co/K2Nv3UIQXd — Harian Metro (@hmetromy) May 17, 2023

馬來西亞一名22歲女子近日分享奇葩的生產經歷，透露嬰兒疑似身形太大，卡在產道內險窒息，出生後整張臉發黑，宛如「包公」，所幸2周後臉色漸漸恢復正常，爸媽也鬆了一口氣。

綜合外媒報導，22歲的法拉阿迪巴（Farah Adibah Amirah Kunyeen），近日在抖音（TikTok）分享生產經歷，並透露於2月14日以自然產的方式分娩，沒想到過程非常艱辛，因為嬰兒重達3.34公斤，但她體型嬌小，導致孩子的左肩在產道卡住約1分鐘，儘管她耗盡全力推了5次，依然生不出來。

最後好不容易分娩成功時，醫師告訴法拉，嬰兒臉色發黑，差點在生產過程中窒息，不過她不以為意，覺得這是很正常的事情，就連醫師將孩子抱到她面前，法拉也沒有注意到異狀，親吻了孩子後，就讓醫師將小孩帶到另一個房間檢查。

隔天，法拉和丈夫探望孩子時，看到一名臉部發黑的嬰兒，正當兩人為其感到惋惜之際，沒想到醫師卻對她說「那就是你們的寶寶」，一時之間令他們難以接受，但仍將此事當作是上天的考驗。對此，醫師表示，孩子臉上是瘀青，之後會逐漸消失；所幸2周後寶寶的臉色就從黑色變成深藍色，又依序變成紫色、紅色，最後恢復成膚色，讓法拉鬆了口氣。