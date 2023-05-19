美國佛州一對情侶日前到公園遛狗，突然衝出一條3.8公尺巨鱷，上岸後咬住他們的愛犬，隨後就往水裡拖，男主人見狀衝上前，奮不顧身跳在巨鱷背上搏鬥，成功把狗救了回來，而巨鱷被捕後，驚人身形曝光，不少人看了直呼恐怖。

綜合外媒報導，凱莉（Kylee Nyiri）與男友到佛州奧維埃多市中央公園（Central Florida park）遛狗，未料水裡衝出一條3.8公尺巨鱷，牠明顯餓壞把寵物狗當成獵物，咬住後直接拖入水中，男友發現後，趕緊跳到鱷魚背上，經過一番搏鬥順利將愛犬救回來。

凱莉提到，愛犬Mako目前3歲，品種是比利時瑪利諾犬（Belgian Malinois），牠的傷勢嚴重，4根肋骨骨折，還有幾處刺傷，目前經過3.5小時手術撿回一命，但之後還需接受另一項手術，醫療費用龐大，她只好開設募款網站求助，表示Mako是牠的全世界，希望大家能提供幫忙。

佛羅里達魚類和野生動物保護委員會證實，目前巨鱷已被抓捕，未來將以安樂死處置，而事發地點原本就棲息許多鱷魚，近來又是鱷魚交配季節，建議民眾遛狗時，應把寵物拴住並遠離水域，看到鱷魚時要保持安全距離，更不要嘗試餵牠們。