大陸雲南一名男子王偉開車行經一處農村時，被路邊一名老人兜售一把青銅劍和一些青銅殘片，最後他花了人民幣5600元（約新台幣2.4萬元）買下，沒想到鑑定後發現竟然是戰國至西漢時期的真品，讓他大感意外，後來更決定將其捐給保山市博物館。

綜合陸媒報導，王偉2021年底駕車出遊途中，遇到一名60多歲老人在路邊攔車，緊接著對方從身後拿出帆布袋，並從中取出一把青銅古劍和一些青銅殘片，表示這些東西都是在家裡的地底挖到的，希望王偉能買下。王偉仔細端詳青銅劍後認為應該是真品，便出價人民幣5600元（約新台幣2.4萬元）買下。

隨後，王偉向一名做古玩的網友請教，對方看完後表示這是真品，不過王偉高興之餘，偶然在網路上得知販賣文物要判5年以下有期徒刑，情節嚴重的5年以上，擔心惹禍上身的他，便決定聯繫文物部門。

今年1月，經專家鑒定，王偉持有的這把青銅古劍為戰國至西漢時期的山字格銅劍和青銅手鐲殘片29件，是保山市昌寧縣大田壩一帶古哀牢國的出土文物，距今約為2000年，青銅劍劍身長32.5公分、刃最寬3公分、柄長5公分、最厚3.5公分。

為了避免因「買賣文物」遭判刑，王偉近日將青銅古劍和殘片捐給保山博物館，館方為表彰王偉的義舉，除了頒發捐贈證書之外，也為其申請人民幣2000元（約新台幣8800元）的補助作為獎勵。